Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde 6 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri; Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 7 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 34 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.