Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerince Bismil ilçesinde 20 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.