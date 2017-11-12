Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerince Bismil ilçesinde 20 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diyarbakır'da terör operasyonu, 20 gözaltı var
12.11.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı.
Etiketler : diyarbakır,polis,operasyon,haberler,
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