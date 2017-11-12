Kalın, Twitter’dan duyurduğu mesajında, "Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vd. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun" dedi.
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Kalın, Twitter’dan duyurduğu mesajında, "Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vd. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun" dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Irak deprem,