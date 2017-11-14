Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye binlerce koli insani yardım malzemesi sevk etti.

AA muhabirinin kurum ve kuruluşlarca yürütülen güncel yardım çalışmalarından derlediği bilgilere göre, "Afetlerde Türkiye'nin Ortak Gücü" anlayışıyla afet yönetimi faaliyetlerini koordine etmek konusunda yetkili kuruluş olan AFAD tarafından hem arama kurtarma çalışmalarına destek olunması hem de insani yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesi noktasında yoğun çalışma yürütülüyor.

Ekipler deprem bölgesine ulaştı

Bu kapsamda AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında, depremin hemen ardından Ankara İl AFAD Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 20 personel; 2 araç ve Ankara AFAD Lojistik Deposu'ndan 320 battaniye ve 60 çadırdan oluşan yardım malzemesinin de yüklendiği Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 M kargo uçağı ile dün Irak'a gitti.

Süleymaniye'ye intikal eden ve ardından 15 araçlık bir konvoyla depremden etkilenen bölgelere ulaşan AFAD ekipleri, burada hasar tespit ve ihtiyaç analizi çalışmaları ile depremden etkilenen Darbandikhan ilçesinde ve bu ilçede bulunan barajda değerlendirme çalışmalarını yürütüyor.

Tırlar dolusu "iyilik"

AFAD eşgüdümünde, Muş lojistik depodan 2 bin çadır ve 640 battaniye ile Diyarbakır lojistik depodan 4 bin battaniyeyi taşıyan 19 tırlık insani yardım konvoyu yola çıktı. Konvoyun 12 tırdan oluşan bölümü Türk Kızılayı Erbil Deposu'na ulaşırken, diğer tırların da Habur Sınır Kapısı'ndan geçişi devam ediyor.

Öte yandan Türk Kızılayı tarafından insani yardım çalışmalarına destek amaçlı 29 personel, 9 binek araç ve biri mobil mutfak tırı olmak üzere toplam 55 tırdan oluşan konvoy da Irak sınırından geçerek Erbil'e ulaştı. Konvoyda 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı ile 10 bin yatak bulunuyor.

İnsani yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Iraklı yetkililere peyderpey teslim eden Türk Kızılayı ekipleri, Derbendihan Şehit Azat Hastanesi bahçesinde bulunan depremzedeler için de Irak Kızılayı Süleymaniye Şubesinin iş birliğinde çadır kurdu.

Arama kurtarma ekipleri teyakkuz halinde

AFAD, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere de ekipler görevlendirdi. Bu çerçevede Diyarbakır ve Van'daki AFAD Müdürlüklerinden Habur Sınır Kapısı'na gönderilen ve burada teyakkuz halinde bekleyen 20 personel ile 3 araç, bölgede bulunan ekiplerin ihtiyaç tespit çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.

TDV ve İHH da harekete geçti

Irak-İran sınırında yaşanan depremin yaralarını sarmak için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları da öncü oldu. Bölgede hasar gören dini yapılar, camiler, Kur'an kursları ve eğitim merkezleriyle ilgili hasar tespiti noktasında bölge ile görüşmelerini sürdüren ve gereken desteği vermek üzere planlamalar yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), acil insani yardım ve gıda yardımı konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da Türkiye genelinden 30 kişilik acil yardım gönüllüsü ile Irak'a ulaşmak üzere yola çıktı. Hem enkaz araması hem de insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlayacak ekipler, Kilis Koordinasyon Merkezinden yola çıkarılan 2 tır dolusu çadır, kuru gıda ve battaniyeyi afetzedelere ulaştıracak.

Her gün sıcak yemek sağlayan Mobil Aşevi Tırı da depremzedelere hizmet verecek. Uluslararası Doktorlar Derneğinden de 5 doktor, insani yardım çalışmalarına dahil olacak.

Bağış hesapları açıldı

Irak-İran sınırında meydana gelen depremin yaşattığı hasarı en kısa sürede onarabilmek amacıyla hem Türk Kızılayı hem de İHH tarafından bağış hesapları da açıldı.

İnsani yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayı için tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "IRAK" yazıp kısa mesaj atarak 10 lira bağışta bulunabilecek. İHH için de tüm operatörlerden "DEPREM" yazarak 3072'ye kısa mesaj atanlar, 5 lira tutarında bağış yapmış olacak.

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da Türkiye saatiyle 21.18'de Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğünde depremde, İran'da 407 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 156 kişi de yaralanmıştı. Irak'ta ise 7 kişi yaşamını yitirirken, 535 kişi depremden yaralı olarak kurtulmuştu.