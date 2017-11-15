Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka'daki anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.Mahir Ünal, "PYD ve DEAŞ terör örgütleri arasında yapılan kirli pazarlık, DEAŞ'ı bahane ederek Türkiye'ye iftira atanların maskesini düşürmüştür. Türkiye'nin ABD'ye terör örgütleriyle iş birliği konusunda yaptığı uyarıların haklılığını göstermiştir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.