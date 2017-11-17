Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsünün kapısına çağırdığı çocuklara tek tek hediyeler verirken, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan “Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi yarın Rize il kongremizi yapacağız. Pazar günü Gümüşhane ve Bayburt il kongrelerimizi yapacağız. Bu kongreler vesilesi ile şuan için buradayım. Gelmişken 2 geceyi de evimizde geçirelim istedik. Değerli kardeşlerime gelmişken bir selam verme imkanı bulduk. Maşallah havalar gayet güzel. İnşallah önümüzdeki 2019 çok önemli. 2019’a hep beraber farklı yürüyeceğiz. 2019’un martında ve kasımında inşallah Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınızı, bu kardeşinizi bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız. Bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu’dan farklı bir ses duyalım inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra otobüsten inerek makam aracına binerek ilçenin Merkez mahallesindeki evine hareket etti.