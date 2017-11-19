Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, UNESCO Uluslararası Hoşgörü Günü etkinlikleri dolayısıyla Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenen "Tarihten Bize En Güzel Miras: Barış ve Hoşgörü" toplantısında, Türkiye'nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, ne kadar zorluklarda kalınırsa kalınsın, milletin ferasetiyle bu zorlukların üzerinden gelindiğini anlattı.

Komşuluk ilişkilerine de değinen Kurtulmuş, gelecek dönemde bu anlamda Türkiye'ye önemli görevler düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Önce yabancı düşmanlığı şeklinde başlayan sonra İslam karşıtlığı şeklinde devam eden sonra Türkiye düşmanlığı şekline dönüştürülmeye çalışılan bir siyesi trend var. Batı ülkelerinde devam ediyor. En son NATO'nun tatbikatındaki rezaleti hep beraber gördük. Bu kabul edilebilir bir şey değil. 'Filanca memurumuz yapmış, ayıp etmiş' diye geçiştirilecek bir şey de hiç değil. 1990'lar başında ABD'nin Irak'ı işgali ile önce siyasi trend olarak başlayan, think-tank müesseselerinde son derece iyi kurgulanmış, üretilmiş bir korkudur. Bu üretilen korkuyu besleyecek şekilde İslam dünyasında da çok sayıda yanlış uygulamanın olduğu çok açık. Aslında birbirine karşı gibi görünen bu iki unsur bir araya geliyor ve bütün İslam dünyası çöp tenekesine atılmaya çalışılıyor. Buna sahip çıkacak olan Türkiye'dir. Birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen, Ermeni, Rum kültürü ile bir arada yaşanıyor."Konuşmasında turizm verilerine de değinen Kurtulmuş, "2017'nin ilk 9 ayında Türkiye 'ye gelen Alman turist sayısı 3 milyona yaklaştı. Almanya'da seçimlerde neredeyse her gün 'Türkiye'ye gitmeyin' propagandaları yapıldı. Bu olumsuz propagandalar sonrası çok az Alman turistin gelmesi gerekirdi ama siyasetin dili başka, turizmin dili başka. Çünkü onlar Türk halkının misafirperverliğini biliyor. Biz bu güzel örnekleri anlattıkça, karşımızdakiler ne yaparsa yapsın, güzel sonuç alacağımızı biliyoruz." dedi.

"Turizim dış politikadaki gelişmelerle yakından ilişkili"

Kurtulmuş, turizmdeki gelişmelerin dış politikalardaki gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak, bunlarla ilgili çalışmalarını sürdüklerini söyledi.Bakan Kurtulmuş, Rus uçağının düşürülmesi, 15 Temmuz darbe girişimi, terör tehditleri, Suriye ve çevresindeki gelişmelere rağmen yılın ilk 9 ayında turizm rakamlarının gayet güzel geldiğini belirterek, sözlerini, "26 milyon turist sayısına ve 20 milyar dolar civarında turizm gelirine sahip olduk. Yıl sonunda 31,4 milyon turist gelecek, 26 milyar dolar da turizm gelirimiz olacak. Bu yılın ilk 9 ayında dünya turizmi yüzde 7 gelişirken, Türkiye turizmi yüzde 27 büyümüş. Bu, Türkiye'nin bu olaylardan çıkabilecek bir rahatlıkta olduğunu da gösteriyor." diye tamamladı.