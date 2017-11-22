Ebru Karatosun ANKARA
Genelkurmay Başkanlığıyla görüşmeleri süren Başsavcılığın Binbaşı Ebru Bozkurt ve diğer Türk subayının Türkiye’ye döndükten sonra ifade vereceği bildirildi. Bozkurt’un skandalı nasıl fark ettiğinden, komutanlarına konuyla ilgili nasıl bilgi verdiğine dair konuları savcılığa açıklayacağı kaydedildi.
Ebru Binbaşı skandalı anlatacak
22.11.2017 - 06:54 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatındaki skandalı ortaya çıkaran Binbaşı Ebru Nihan Bozkurt’un bilgisine başvurma kararı aldı.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : Ebru Binbaşı,savcı,
521608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521608.aspx
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