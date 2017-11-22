Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Genelkurmay Başkanlığıyla görüşmeleri süren Başsavcılığın Binbaşı Ebru Bozkurt ve diğer Türk subayının Türkiye’ye döndükten sonra ifade vereceği bildirildi. Bozkurt’un skandalı nasıl fark ettiğinden, komutanlarına konuyla ilgili nasıl bilgi verdiğine dair konuları savcılığa açıklayacağı kaydedildi.