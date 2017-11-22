Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini ve örgütün renklerini simgeleyen flamaları taşıyan A.Ç. polis tarafından gözaltına alınmış, örgüt üyesinin ifadesi doğrultusunda HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ da 17 Kasım'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. HDP'li Karadağ ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HDP İlçe Başkanı Mehmet Karadağ ile örgüt üyesi A.Ç. "terör propagandası yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.