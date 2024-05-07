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Şişli'de inanılmaz anlar! Oturdukları binayı kundaklamaya çalıştılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Şişli'de, oturdukları evden tahliye kararı verilmesinin ardından binayı kundaklamaya çalışan zanlı ile polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Evi boşaltmadı, kundakladı" başlığıyla konunun yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ev sahibi ile mal anlaşmazlığı nedeniyle ikametinde boşaltma kararı verilen M.Ş'nin adresine gittiğinde, apartmanın çatısından aşağıya benzin dökerek sokaktaki bir araç ile motosiklette hasara neden olduğunu belirledi.

 

Harekete geçen ekipler, M.Ş. ile polise direnen H.Ş, F.Y. ve E.Ş'yi yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.Ş'nin "tehdit" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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