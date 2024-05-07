Sucu dükkanında cinsel istismar davası! Ara karar açıklandı

Bağcılar’da 2019-2023 yılları arasında su sattığı dükkanda 4 çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Metin Şenay’ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İstanbul Bağcılar'da su dükkanı işleten 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa’da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi’nde yargılanmıştı. Delil yetersizliğinden nedeniyle beraat eden Şenay, bu olayın ardından dükkanını Bağcılar’a taşıdı.

SES İZOLASYONLU ODADA DEHŞET

24 Mayıs 2023'te ise yeni bir gelişme yaşandı. Metin Şenay, 11 yaşındaki M.Y'yi okuldan alarak dükkanına götürdü. Polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonrasında M.Y. dükkanın bir odasında yarı baygın halde bulundu. Çığlık seslerinin duyulmaması için süngerle kapatılan ve izolasyonu sağlanan zifiri karanlık odada kan lekeleri vardı. Duvarlara ise küçük not kağıtlarıyla “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma”, “Ağlama”, “Sus”, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim” ve “Gerekirse seni öldürürüm” ifadeleri yazılmıştı.

BİRÇOK ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMİŞ

Dehşete düşüren olayın ardından Metin Şenay gözaltına alınmış, cep telefonundan ise başka mağdur çocukların videoları çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Metin Şenay’ın 4 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 331 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bağcılar’da 2019-2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen su satıcısı Metin Şenay’ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.