Çocukların ifadeleri dehşete düşürmüştü! Metin Şenay'ın 196 yıl hapsi istendi, Bakanlık'tan açıklama geldi

Bağcılar'da sucu dükkânı işleten Metin Şenay, ses izolasyonu sağladığı odasında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt aldığı gerekçesiyle tutuklandı, Şenay'a 196 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da açıklama geldi.

İstanbul Bağcılar'da sucu dükkanı işleten 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa’da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi’nde yargılanmıştı. Delil yetersizliğinden nedeniyle beraat eden Şenay, bu olayın ardından dükkanını Bağcılar’a taşıdı.

SES İZOLASYONLU ODADA DEHŞET!

24 Mayıs 2023'te ise yeni bir gelişme yaşandı. Metin Şenay, 11 yaşındaki M.Y'yi okuldan alarak dükkanına götürdü. Polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonrasında M.Y. dükkanın bir odasında yarı baygın halde bulundu.

Çığlık seslerinin duyulmaması için süngerle kapatılan ve izolasyonu sağlanan zifiri karanlık odada kan lekeleri vardı. Duvarlara ise küçük not kağıtlarıyla “Söz dinle”, “Kesinlikle bağırma”, “Ağlama”, “Sus”, “Konuşurken fısıltıyla konuş”, “Dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma”, “Ben ne dersem yap”, “Sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim” ve “Gerekirse seni öldürürüm” ifadeleri yazılmıştı.

MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİNDEN: FELÇ GEÇİRENE KADAR BU DEVAM ETTİ

Dehşete düşüren olayın ardından Metin Şenay gözaltına alınmış, cep telefonundan ise başka mağdur çocukların videoları çıkmıştı. O çocuklardan biri olan ve 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına uğrayan 19 yaşındaki R.Ş., polise verdiği ifadesinde, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti” ifadelerini kullandı.

Metin Şenay’ın cep telefonundan çıkan videolarda 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı. Baldızıyla aynı binada oturan Metin Şenay, videoları 2019 ile 2023 yılları arasında kaydetmişti. M.Ö. ile E.Ö.’nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı öğrenilirken, iki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı, Şenay hakkında şikâyetçi olundu.

196 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Metin Şenay’ın 4 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle 196 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Bazı basın yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklamamız" ifadesiyle başlayan açıklama şöyle:

"Dün bazı basın yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk.

Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."