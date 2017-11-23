AK Parti'den edinilen bilgiye göre, Genel Merkez Ekonomi İşleri  Başkanlığınca, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" başlığıyla başlatılan  proje kapsamında, 81 ilde ekonominin nabzı tutulacak.Her ilin ayrı bir ekonomik gündemi olmasından yola çıkılarak,  başlatılan projeyle 3 farklı kanaldan toplanan bilgiler, genel merkeze  iletilecek. Yapılacak saha çalışmasının önemli bir ayağını anketler oluşturacak.  Doğrudan halkla görüşmeler yapılarak, sokaktaki vatandaşın perspektifi, tercihi  ve öncelikleri belirlenecek.

Anketlerde halka, şehirlerinde son 15 yıl içinde gerçekleşen  projelerden kendilerini en çok memnun edenin hangisi olduğu, önümüzdeki süreçte  şehirlerinde ne gibi yatırımların yapılması gerektiği, yatırım ve projelerin  önünde ne gibi engeller bulunduğu sorulacak.Anket sonuçlarına göre, şehirlerin ihtiyaç duyduğu, kalkınmayı  hızlandıracak, ayrıca şehirleri cazibe merkezleri haline getirecek proje ve  yatırımlar belirlenecek.

İŞ ÇEVRELERİ, STK'LAR VE ÜNİVERSİTELER İLE GÖRÜŞÜLECEK

Tüm illerin sosyoekonomik farklar olmaksızın kalkınmasının  hedeflendiği proje ile iş çevreleri, işadamları, ulusal ve uluslararası  yatırımcılar, esnaf ve ticaret odaları temsilcileri, ilgili sivil toplum  kuruluşları ile üniversite yöneticileri ve akademisyenlerin de bulunduğu  gruplarla bir araya gelinecek. Yapılacak toplantılarla şehirlerin ekonomik  beklentileri masaya yatırılacak.

Yaklaşık 10 milyon üyeye sahip ve politikalarını halkın beklentilerine  göre belirleyen Ak Parti'nin, halkın ekonomideki beklentilerini de ölçmek  amacıyla başlattığı bu projenin bir diğer ayağını ise  parti teşkilatları ile  buluşma oluşturacak. Partinin il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelinerek,  siyaseten önemli ekonomik konular görüşülecek.

BİNGÖL, ZONGULDAK VE KIRŞEHİR İLE BAŞLAYACAK

24 Kasım Cuma günü, Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir'de eş zamanlı olarak  başlayacak proje 4 ay sürecek. 81 ildeki anket çalışmalarıyla vatandaşın, "2019'a doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" başlığıyla düzenlenen  toplantılarla da hem STK'lar hem meslek kuruluşları hem üniversiteler hem de  teşkilatların görüşü alınacak.Bu üç hattan gelen bilgiler, genel merkeze iletilecek ve illerin  öncelikleri ortaya konularak, ilgili bakanlıklarla beklenen yatırım ve projeler  hayata geçirilecek.