Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da geçen 10 Eylül'de yapılan ikinci olağan kongerede bir dönem daha Ak Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'na seçilen Zafer İkinci, sürpriz bir şekilde görevinden istifa etti. Ak Parti İl Başkanlığı'na istifa dilekçesini veren İkinci, "İstifamın nedeni kimseler değil. Konuyla ilgili herhangi bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünmüyorum. İstifamın herhangi özel bir sebebi yok. Partimiz için hayırlısı olsun" dedi. İkinci'nin yerine gelecek ismin, yapılacak istişarelerin ardından belirleneceği ifade edildi.