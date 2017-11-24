Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Efeler İlçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde uyuşturucu madde 18-20 yaşlarındaki bir kişi aldığı uyuşturucu maddenin etkisi ile kendinden geçti. Eve gidecek iken Ilıcabaşı Cennet Park’ın önünde cadde ortasına yığılıp kalan şahıs uzun süre uğraştıysa da bir türlü ayağa kalkamadı. Mahallede sürekli yaşanan acı manzaraya kimse aldırış etmezken, gece yarısı yoldan geçen araçlar da uyuşturucu krizindeki şahsı ezmemek için yolun kenarından geçip güzergahlarına seyrettiler. Uyuşturucu madde alan şahsın ibretlik görüntüsü çevredeki vatandaşlarca bu şekilde kaydedilirken, krize giren genç dondurucu soğuğa rağmen gece boyunca yolda yattı.