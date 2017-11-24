Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

etullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı “çatı” davasına sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Kurmay Binbaşı Recep Özkan savunma yaptı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı binasına giren vatandaşlara tepki gösteren Recep Özkan, bu kişiler için “işgalci” tabiri kullandı. Savunmasında, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında darbecilere karşı mücadele veren vatandaşlar için işgalci benzetmesi yapan Özkan’a müşteki ve avukatları tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik de “Darbecilere karşı direnen ve cuntayı püskürten vatandaşı karargâhı işgal etmiş gibi gösteremezsin. Bana elinde silah olan bir vatandaş göster. Sabahtan beri herkesi provoke etmeye çalışıyorsun. Vatandaşa, işgal etmiş imasında bulunamazsın” diyerek sanık Özkan’a tepki gösterdi. Üzerine atılan bütün suçlamaları reddeden Özkan da, kendisinin ve ailesinin yeşil pasaportu bulunduğunu belirterek, “İstesem yurt dışına kaçabilirdim ancak bir suçum olmadığı için kaçmadım” diyerek kendini savundu.