25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumundan geri adım attıklarını dünyanın gözü önünde tekrarlayan Neçirvan Barzani, “Irak yüksek mahkemesinin aldığı referandumun geçersiz olduğu yönündeki karara saygı duyuyoruz. Yeni bir dönemdeyiz, referandum geride kaldı” dedi. Konuğunu Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron ise, tartışmalı bölgelere ilişkin 140. madde dahil, Irak Anayasası’ndaki bütün maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Genç liderlere (Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani) güvendiğini belirten Macron, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin meseleleri çözmek için diyalog halinde olmasını istedi. Neçirvan Barzani önceki gün Habur Sınır Kapısı’ndan geçerek uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan İstanbul’a gelmiş, buradan da Fransa’ya uçmuştu.
Referandum geride kaldı
03.12.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye üzerinden Fransa’ya giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geldi.
Etiketler : Neçirvan Barzani,paris,fransa, ırak,
524460 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524460.aspx
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