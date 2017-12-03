Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumundan geri adım attıklarını dünyanın gözü önünde tekrarlayan Neçirvan Barzani, “Irak yüksek mahkemesinin aldığı referandumun geçersiz olduğu yönündeki karara saygı duyuyoruz. Yeni bir dönemdeyiz, referandum geride kaldı” dedi. Konuğunu Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron ise, tartışmalı bölgelere ilişkin 140. madde dahil, Irak Anayasası’ndaki bütün maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Genç liderlere (Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani) güvendiğini belirten Macron, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin meseleleri çözmek için diyalog halinde olmasını istedi. Neçirvan Barzani önceki gün Habur Sınır Kapısı’ndan geçerek uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan İstanbul’a gelmiş, buradan da Fransa’ya uçmuştu.