Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.438 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 982 terör (PKK/KCK 246, AŞIRI SOL 3, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 664), 3.409 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 114’ü Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.505 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

​SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE; TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ TURUNCU KATEGORİDE BULUNAN SERDEM (K) BİLAL SERHAT SARITAŞ, GRİ KATEGORİDE BULUNAN SOREŞ (K) ŞAHABETTİN NAŞA İLE SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLULARDAN ANDOK (K) HAMDÜSENA ATALA İSİMLİ TERÖRİSTLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU TOPLAM 32 (11 ÖLÜ, 16 SAĞ, 5 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



27 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ – 12 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 8 SAĞ)

✓ TUNCELİ/MERKEZ – 4 (ÖLÜ)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ – DEAŞ)

✓ ŞANLIURFA/CEYLANPINAR - 6 (SAĞ - DEAŞ)

✓ HATAY/YAYLADAĞI – 1 (SAĞ – DEAŞ)



28 KASIM SALI GÜNÜ – 5 TERÖRİST (2 TESLİM, 3 SAĞ)

✓ DİYARBAKIR/MERKEZ - 1 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 1 (TESLİM – DEAŞ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 1 (SAĞ)

✓ İZMİR/MERKEZ – 1 (SAĞ)

✓ VAN/ERCİŞ – 1 (SAĞ)



29 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 7 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 3 TESLİM, 1 SAĞ)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 3 (TESLİM)

✓ DİYARBAKIR/KULP - 3 (ÖLÜ)

✓ HATAY/YAYLADAĞI – 1 (SAĞ – HEYET-İ TAHRİR EL ŞAM)



1 ARALIK CAMA GÜNÜ – 3 TERÖRİST (3 SAĞ)

✓ ŞANLIURFA/CEYLANPINAR - 3 (SAĞ - DEAŞ)



2 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ BİNGÖL/KARLIOVA– 5 (4 ÖLÜ, 1 SAĞ)



Operasyonlar neticesinde;

➢ 8 ilde (Bingöl 3, Bitlis 15, Diyarbakır 3, Mardin 12, Osmaniye 1, Siirt 13, Şırnak 2, Tunceli 2)

51 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

➢ 108’i Ağır ve Uzun Namlulu (1 Lav, 1 Zagros, 3 M-16, 2 Bixi, 3 Kanas, 4 Roketatar, 92 Kalaşnikov, 2 G-3) toplam 112 silah,

➢ 565 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 40 El Bombası,

➢ 57.128 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 19 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.620 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 34.185.015 TL olan;

➢ 4.673 kg Esrar,

➢ 64 kg Eroin,

➢ 54.4 kg Kokain,

➢ 8,61 kg Metamfetamin,

➢ 24.076 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 334 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 3.585.224 TL olan;

➢ 464.057 adet Kaçak Sigara,

➢ 67.365 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.409 kişi gözaltına alınmıştır.

​* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 42 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van) 311 şüpheli gözaltına alınmıştır.​



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 433 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 175 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde 29 Kasım 2017 Çarşamba günü 6.085 personelin katılımıyla; üretimi, ithali, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak Av Bayilerine yönelik denetim uygulaması yapılmış, 2.717 işyeri kontrol edilmiştir. Denetlemeler sonucunda, 427 işyerine adli/idari işlem yapılmıştır.



Ülke genelinde 1 Aralık 2017 Cuma günü 9.577 personel ve 23 dedektör köpeğin katılımıyla “Güvenli Eğitim-2” uygulaması yapılmış, 81.021 şahıs, 2.717 işyeri, 8.277 araç kontrol edilmiştir. Uygulama sonucunda, aranan 119 şahıs yakalanmış, 245 şahıs ile 748 araca adli/idari/cezai işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

41’i denizlerde olmak üzere 4.777 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 114 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.