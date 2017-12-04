Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyonda yakalanmalarının ardından kente getirilen 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.