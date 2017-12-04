Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyonda yakalanmalarının ardından kente getirilen 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ'nün 'hâkim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon: 10 gözaltı
04.12.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,Tokat,hâkim ve savcı çalışma evleri,
524816 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/524816.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER