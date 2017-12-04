Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

ÖZEL HAREKÂT VE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ DE İŞ BAŞINDA

Şehir genelinde saat 20.00'da başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra, özel harekât ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

UYGULAMAYA POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERİYOR

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.