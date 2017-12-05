Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 13 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 02 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde BTÖ mensubu silahlı 13 teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 silah deposu ile 3 silahlı aracın tahrip edildiği tespit edilmiştir" denildi.
TSK açıkladı: 13 terörist etkisiz hâle getirildi
05.12.2017 - 15:58 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan son dakika açıklaması geldi: Irak Kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekat sonucunda silahlı 13 teröristin etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : tsk,son dakika,öldürülen teröristler,
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