Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 13 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 02 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde BTÖ mensubu silahlı 13 teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 silah deposu ile 3 silahlı aracın tahrip edildiği tespit edilmiştir" denildi.