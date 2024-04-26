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İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika raporuyla hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki yarın yağmur var mı? Yarın hava nasıl? Yarınki hava durumu hakkında detaylı bilgiler ve il il değerlendirmeler şu şekilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu tahminlerini içeren son raporunu yayınladı. Rapora göre, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - 1. Resim

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 26 NİSAN CUMA 2024

Yarın için hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gece saatlerinde, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Afyonkarahisar çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - 2. Resim

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Eskişehir ve Ankara çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca bölgede güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar esmesi ve yer yer toz taşınımı görülmesi öngörülüyor.

İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - 3. Resim

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülürken, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İç kesimlerinde ise yer yer toz taşınımı gözlemlenecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - 4. Resim

Böylece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre ülke genelinde farklı hava koşulları bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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