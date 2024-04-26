Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi

Ankara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.

Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - GündemPark halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralıGreen Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak - GündemGreen Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacakOkullar 14 Haziran Cuma 2024 tarihinde tatil olacak - GündemOkullar 14 Haziran Cuma 2024 tarihinde tatil olacakKaraman'daki bir okulda “Dilan Polat”lı 23 Nisan etkinliği! MEB tarafından soruşturma başlatıldı - Gündem23 Nisan'daki skandal görüntülere MEB'den soruşturma!Ümraniye'de motosikletli trafik polisi virajı alamadı, şehit oldu - GündemMotosikletli trafik polisi virajı alamadı, şehit olduÖğrencisini zorbalık yaptığı gerekçesiyle uyardı: Veliden öğretmene şiddet... O anlar kamerada - GündemVeliden öğretmene şiddet... O anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...