Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bu sabaha karşı Atakum ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait, Uzman Çavuş Murat Karaca yönetimindeki 55 SGH 015 plakalı askerî kamyonet hareket halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Takla atarak ters dönen askeri araçtaki sürücü ile yanındaki er Mehmet Kökçıkaran yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Murat Karaca ifaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ve ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.