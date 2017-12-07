Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 2'si Adalet Bakanlığı, 11'i Yargıtay personeli olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün halen görevde olduğu, 10'unun ise görevinden ihraç edildiği kaydedildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.