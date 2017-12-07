Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 2'si Adalet Bakanlığı, 11'i Yargıtay personeli olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün halen görevde olduğu, 10'unun ise görevinden ihraç edildiği kaydedildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da FETÖ operasyonu
07.12.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2'si Adalet Bakanlığı personeli, 11'i Yargıtay personeli olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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