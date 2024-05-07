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Kırklareli’nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırklareli’nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli Valiliği, il genelinde 8 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Kırklareli Orman İşletme, Demirköy Orman İşletme ve Vize Orman İşletme Müdürlükleri koordinesinde il sınırları içerisinde ormanlara giriş 8 Mayıs ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 177 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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