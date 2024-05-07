Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okuldan atılan öğrencinin kurşun yağdırdığı müdür hayatını kaybetti

Okuldan atılan öğrencinin kurşun yağdırdığı müdür hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okuldan atılan öğrencinin kurşun yağdırdığı müdür hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.

Küçük, şöyle devam etti: "Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

OLAY SONRASI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den o iller için kritik alarm! Kışlıkları hazır tutun, mayısta sağanak ve kar geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırklareli’nde ormanlara giriş 177 gün süreyle yasaklandı - GündemBir ilimizde ormanlara giriş yasaklandı! Uymayana ceza varMeteoroloji'den o iller için kritik alarm! Kışlıkları hazır tutun, mayısta sağanak ve kar geliyor - GündemKışlıkları hazırlayın kar geliyor! O iller için kritik uyarıTürkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı - Gündem6 anlaşma imzalandıMafyanın öldürdüğü ismin kışlada anıldığı öne sürülmüştü! Yalanlama geldi - GündemMafyanın öldürdüğü isim kışlada anıldı mı? Açıklama varSucu dükkanında cinsel istismar davası! Ara karar açıklandı - GündemÇocukları dükkanında istismar etmişti! Davada yeni gelişmeAlmanya'da döneri enflasyon vurdu! Fiyatlar iki katına çıktı, protestolar yükseldi - GündemAlmanya'da büyük kriz, protestolar yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...