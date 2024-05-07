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İmam da cemaat de korkuya kapıldı! Camiyi yılan bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmam da cemaat de korkuya kapıldı! Camiyi yılan bastı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir cami yılanların meskeni haline geldi. Camide son 20 günde üç yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir canlının hareket ettiğini fark etti.

20 GÜNDE 3 FARKLI YILAN

Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı. Cami imam hatibi Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti. Akşam ve yatsı namazı vaktinde üç defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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