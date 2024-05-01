Tabiat bozuldu yılanlar çoğaldı! Küresel ısınmayla sayıları hızla artıyor 

Sıcakların başlamasıyla yılan sokma vakalarında artışlar yaşanıyor. Uzmanlar “Ekolojik yapının değişmesinden dolayı yılan popülasyonunda yükselme oluyor. Zehirli yılan sayısında da artış var. Muhtemel bir sokma durumunda ilk iş olarak hastaneye başvurulmalı. Ayrıca zehirli hayvanlar besi hayvanları için de tehlikeli” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Yaz aylarının gelmesi ile kış uykularından uyanan yılanlar tehlike saçmaya başladı. Birçok kişinin yılan sokması sonucu hastaneye kaldırıldığı ya da vefat ettiği görülüyor. Uzmanlar, küresel ısınma sebebiyle bozulan ekolojik dengenin zehirli yılan sayısını artırdığını ifade ediyor. Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akın Temizer, küresel ısınma ve ekolojik yapının değiştiğini, bu sebeple yılan popülasyonunun arttığını söyledi. Temizer “İklim değişikliğinden dolayı yılanların sayılarında bir artış yaşanıyor. Küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesinden dolayı yılan popülasyonunda yükselme oluyor. İlkbahar ayı doğum ayıdır. Çok tedirgin olacak bir durum yok. Özellikle köylerde ve tarlalarda çalışan insanların dikkat etmesi gerekiyor ve tedbirleri alması gerekiyor” dedi.

BESİ HAYVANLARI DA TEHLİKEDE

Veteriner hekim Serdar Çakar “Havaların ısınması ile yılanlar yeryüzüne çıkıyor. Yumurtlama döneminde oldukları için şu sıralar normal döneme göre daha agresif oluyorlar. Şayet bir yılan ile karşılaşırsanız ani hareketlerden kaçının, üstüne gitmeyin, ya da yakalamaya çalışmayın” dedi. Yalnızca insanlarda değil besi hayvanlarının da yılan sokmalarından etkilendiğini söyleyen Çakar “Özellikle Anadolu’da sık yaşanan bir durum. Meralar ve kümeslere girerek hayvanları telef ediyorlar. Şayet zehirli bir yılan tarafından bir hayvan telef olmuşsa, kesinlikle tüketilmemeli” dedi.

NELER YAPILMALI?

Zehirli bir yılan tarafından ısırılan kişi, öncelikle sakinleştirilmelidir. Hastanın minimum seviyede hareket etmesi, zehrin damarlarda ya da lenf yollarında daha yavaş hareket etmesine neden olacaktır. Bununla birlikte sabit ve sakin durumda tıbbi yardımın beklenmesi, hastanın nefes alışverişinin düzenli olması ve şoka girmemesi açısından da katkı sağlamaktadır. Tıbbi yardım gelene kadar yara üzerinden ve turnike uygulanmadan ısırılan bölgeye baskı uygulanması, dolaşımı engellemeden zehrin daha yavaş hareket etmesini sağlayacaktır.

EMMEK YANLIŞ YÖNTEM

Yılanın ısırdığı yer vücudun neresinde olursa olsun kesinlikle zehrin emerek boşaltılmaması gerekir. İlk yarım saat içinde emme harici mekanik bir yolla boşaltılan zehir, vücuda verilen hasarın azaltılmasına da yardımcı olacaktır. Bu şekilde bir müdahale, zehri emen kişinin ağız yoluyla zehirlenmesine yol açabileceği gibi, oldukça tehlikeli bir uygulamadır.

ISLAK BEZLE SİLİN

Isırılan yer temiz ve ıslak bir bezle öncelikle silinmeli ve ısırılan yer kalp hizasına gelecek şekilde hareket ettirilmeden sabit tutulmalıdır. Isırığın olduğu yerde yüzük, küpe, bileklik gibi takılar varsa hemen çıkarılmalıdır. Yaralı bölgede oluşabilecek ödem ve şişme, bu takıların daha sonra çıkarılmasını zorlaştırabilir. Bütün bu yılan sokması ilk yardım müdahaleleri yapılır yapılmaz, en yakın sağlık kuruluşuna en hızlı biçimde hastanın nakli gerekmektedir.

HASTANEDE PANZEHİR TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Yılan sokması tedavisi için acilen bir sağlık kuruluşuna yetiştirilen hastaya, öncelikli olarak hemogram ve biyokimyasal parametrelerin gözlenebileceği bir dizi test uygulanır. Trombositopeni, akciğer grafisi, elektrokardiografik değerlendirmeleri de mutlaka acilen yapılmalıdır. Yılan panzehri olarak da bilinen antivenom, uzman doktor tarafından yılanın zehir türüne uygun dozda kalçadan ya da damardan enjekte edilir. Zehirsiz olduğu bilinen yılın ısırmalarında dahi 8 saat hastanın gözlem altında tutulması gerekmektedir.

YILANIN ISIRDIĞI YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Gümüş köyünde inek otlatırken yılan sokması sonucu yaralanan ve kendi imkânlarıyla ana yola çıkarak çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yedi çocuk annesi Cennet İnci (60), hastanede kurtarılamayarak vefat etti. Yaşlı kadının cenazesi, otopsinin ardından götürüldüğü köyünde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Cennet İnci’nin oğlunu da aynı bölgede yılan soktuğu ve bir aylık tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Müslüm Balko - Merden İslah İHA

MARKETE VE EVE GİREN YILAN KORKUTTU

Artvin’in Yusufeli ilçesinde markete girmeye çalışan yılan ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından özel bir aparatla yakalandı. Zehirli olduğu belirtilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki engerek cinsi yılan ekipler tarafından yerleşim yerine uzak bir alanda tabiata bırakıldı. Artvin’de yaşanan yılan paniğinin bir benzeri de Şanlıurfa’da yaşandı. Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde de bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde yakalandı. Fatih Tüysüz - Bekir Şeyhanlı İHA