Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki ini böyle görüntülendi. Pensilvanya'daki 400 dönümden oluşan çiftliğn güvenlik odasına giren Sabah, Gülen'in can güvenliğinin sağlandığı odadan çok özel görüntüler elde etti. İşte çok özel detaylar;

36 KAMERAYLA KORUMA

36 kamera ile korunan teröristbaşı Gülen'in yaşam alanı, 24 saat özel bir ekip tarafından kayıt altına alınıyor. Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın haberine göre, sadece Gülen'in çok güvendiği 4 ismin girebildiği bu güvenlik odasına FETÖ üyeleri bile yaklaştırılmıyor.

YATAK ODALARINI İZLİYOR

Güvenlik kamerası görüntülerinin yansıtıldığı ekranda en başta Fetullah Gülen'in yatak odasının bulunduğu koridor yer alıyor. Sağ kolu Cevdet Türkyolu ile yan bitişik odada kalan Gülen'in odasının önünde bir dinlenme koltuğu görülüyor. Çiftlikte hiçbir yatak oasında kilit bulunmadığı, yatak odalarında bile güvenlik kamerası dikkat çekiyor. Bu nedenle bir çok FETÖ üyesinin eşi ile birlikte Pensilvanya'ya gitmekten çekindiği belirtiliyor.

FBI DA TAKİPTE

Bu görüntüler sadece FETÖ'nün güvendiği isimler tarafından değil FBI tarafından da 24 saat kayıt altına alınıyor. FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğine giren ve çıkan herkes kayıt altına alınıyor. Güvenlik odasında 24 saat 2 FBI görevlisi bulunuyor. Ayrıca FBI helikopteri sık sık devriye görevi yürüterek çiftliğin havadan güvenliğini sağlıyor.

DOĞRUDAN İRTİBAT...

Pensilvanya'daki görevlilerin hiçbiri Gülen'le doğrudan irtibat kuramazken, güvenlik odası görevlileri telefonla Fetullah Gülen'e ulaşabiliyor. Çiftlikteki her konudan önce Gülen'in sağ kolu Cevdet Türkyolu bilgilendirilirken, güvenlik odasındaki görevliler doğrudan Fetullah Gülen ile telefonla iletişime geçebiliyor.

KRİPTO GEÇİŞ

Pensilvanya'daki FETÖ'nün karargahına gelen her isim günler öncesinden güvenlik odasına bildiriliyor. Bazı kripto isimler içerisi görünmeyen özel araçlarla direkt olarak çiftliğe alınırken, diğer FETÖ üyelerinin de benzer güvenlik tedbirleriyle girişi sağlanıyor. Çiftliğe giriş ve çıkışların tamamı güvenlik odasının bilgisi dahilinde gerçekleşiyor.

ODASINDAN İZLİYOR

Teröristbaşı Gülen'in sohbet ettiği salon, birçok güvenlik kamerasıyla izleniyor. Ayrıca Gülen'in yatak odasında da bütün güvenlik kamerası görüntülerinin yansıtıldığı bir büyük ekran var.

KAYIT ALMAK YASAK

Çiftliğe girenlerin başta çantaları olmak üzere tüm elektronik aletleri ve cep telefonları güvenlikte alınıyor. Kim olursa olsun cep telefonları ve bilgisayarları Pensilvanya'da bulundukları süre içerisinde kendilerine verilmiyor. Her misafir fotoğraf çekmemesi konusunda uyarılıyor. Kripto isimlerin ise yanlarından hiçbir çanta getirmemesi dikkat çekiyor.

PENSİLVANYA'DA ARTIK RAHAT OTURAMAZ

FETÖ ile önemli bir mücadele veren Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, Pensilvanya'dan ele geçirilen görüntüler hakkında yaptığı açıklamada "Bu görüntüler bize şunu söylüyor. Artık teröristbaşına rahat uyku yok. Bundan sonra en yakınından bile korksun. Yıllardır can güvenliğinin korunduğu en mahrem yerlere kadar girilebiliyorsa artık gerisini kendileri düşünsün.

Teröristbaşının en yakınında bu ihaneti artık içine sindiremeyen insanların olduğunu da biliyoruz. Sen gece gündüz vatana ihanet için kirli planlar kuracaksın. Dünyanın dört bir yanında ülken için kara propaganda yapacaksın. Ama ülkesini seven insanlar elleri kolları bağlı olarak bu ihanete seyirci kalacak öyle mi? Vatana ihanetin bir bedeli olmalı. Bu hain eninde sonunda bu bedeli ödeyecek" dedi.