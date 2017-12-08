Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, ihbar üzerine başlattığı fiziki takip sonucu Kağıthane Çağlayan’da bir binaya operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle bir türkü evine baskın yapan ekipler, depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeyi ele geçirdi. Binada bulunan kahvehane ve tekstil atölyesine giren ekipler cezaevi firarisi D.U.’nun üzerinde fişeklenmiş halde bulunan ’skunk’ maddesini yakaladı.