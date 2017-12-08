İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, ihbar üzerine başlattığı fiziki takip sonucu Kağıthane Çağlayan’da bir binaya operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle bir türkü evine baskın yapan ekipler, depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeyi ele geçirdi. Binada bulunan kahvehane ve tekstil atölyesine giren ekipler cezaevi firarisi D.U.’nun üzerinde fişeklenmiş halde bulunan ’skunk’ maddesini yakaladı.
Nefes kesen operasyonda time özel eğitilmiş narkotik köpeği de eşlik etti. Operasyonda türkü evine giren tim, içeride bulunan şahısları inceleyerek kimlik tespitinde bulundu. Ardından kahvehane ve tekstil atölyesinde yapılan aramada cezaevi firarisi bir şahsın üstünde uyuşturucu madde ele geçirdi. Binada aramaların tamamlanmasının ardından tim, binanın etrafında aramalarını sürdürdü. Otomatik silahlarla önlem alan Özel Harekat polisleri ise bölgede kuş uçurtmadı. Operasyon sonunda 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerçekleşen operasyonun ardından bölgede bulunan terk edilmiş metruk araçlara yönelik aramalar devam etti.