Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde olduğu gibi Elâzığ, Bingöl ve Tunceli'de de cuma namazı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in "bölünmemiş başkenti" olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına karşı protesto düzenlendi. Elâzığ'da İzzet Paşa Camisi önüne binlerce vatandaş toplanırken, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elâzığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve STK temsilcileri de katıldı. Ellerindeki ‘Katil İsrail Filistin’den defol, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak’ dövizleriyle tekbir getiren kalabalık, ‘Kahrolsun İsrail ve Amerika, cenk cihat şehadet’ sloganları attı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını belirten AK Parti Elâzığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, “Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir” dedi.





Bingöl'de de binlerce kişi katıldı

ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından Bingöl’de de birçok STK, cuma namazı sonrasında bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması düzenledi. Merkez Dörtyol saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, binlerce vatandaşlar katıldı. Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını okuyan Orhan Buğrahan, Kudüs’e yapılan saldırılarda son noktaya gelindiğini aktardı. Buğrahan açıklamasında, "Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüsümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Kararı ve hükmünü tanımadıklarını dile getiren Buğrahan, “Bizim için hiçbir hükmü olmayan bu beyan için merhum şairimizin deyimiyle de diyoruz ki, 'Ey düşmanım sen benim ifademde hısımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın.' Din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kendilerini dünyanın efendisi dünyanın geri kalanını da kendi kölesi olarak gören bencil, saldırgan medeniyetin mensuplarını ve taraftarlarını lanetliyoruz” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık grup daha sonra sessizce dağıldı.

Tunceli'den Trump'a "Kudüs" tepkisi

Tunceli'de de cuma namazı çıkışı Atatürk Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camii önünde bir araya gelen grup ellerinde “Kudüs bizimdir”, “Tunceli Kudüs’e sahip çıkıyor”, “Kudüs kırmızı çizgimizdir” yazılı dövizlerle ABD Başkanı Trump’a tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaralayarak bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Kudüs’ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Tek, “Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır” şeklinde konuştu.

Tunceli'deki tepkilerin dile getirildiği basın açıklamasına Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, partililer, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.