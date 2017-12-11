Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsal mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamada, “Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 11 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçesine bağlı olan Üçyol, Dağiçi, Dibek ve Güzelsu kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.