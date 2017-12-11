Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, daha önce gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 23 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.T, A.Ş. ve İ.Ö. hakkında, savcılıkça yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alaplı'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gözaltına alınan ve 23 Kasım'da adliyeye sevk edilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'dan (ERDEMİR) emekli R.T, A.Ş, A.A, E.T, M.Ö, ve İ.Ö. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.