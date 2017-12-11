Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'un Eynesil ilçesinde başladığı mesleğini İstanbul'da devam ettiren 70 yaşındaki Arslan Dikici, emekli olmasının ardından tekrar memleketine döndü. Dikici, burada küçük bir dükkanda deri giysiler dikerek zamanını geçirdiği sırada karaciğer rahatsızlığı geçirdi.Organ nakliyle sağlığına kavuşan Arslan Dikici, rahatsızlığı süresince 2 yıl ara verdiği mesleğine yeniden başladı.Arslan Dikici, AA muhabirine, 1958 yılında, terzilik yapan babasının yanında, mesleğe çırak olarak başladığını söyledi.

"Bir daha bu dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim"



Mesleğine sevgisini "Bir daha bu dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim." sözleriyle dile getiren Dikici, "Kim ne derse desin bu işteki zevki başka hiçbir işte alamadım. Hazır dikmek ayrı bir şey, müşterinin istediği şekilde yapmak ayrı bir olay. Genelde ben müşterinin istediği şekilde dikim yapıyorum." diye konuştu.Arslan Dikici, maddi bir beklentisinin olmadığını kaydederek, müşterilerin ürünlerini beğenmesinin mutluluğuyla işini devam ettirdiğini belirtti.Dikici, bir firma vasıtasıyla deri üzerine eğitim vermek için İsviçre'ye gittiğini de ifade ederek, iki aylık eğitim süresi içinde derinin kesiminden dikimine, ütüsüne kadar tüm detayları işçilere anlattığını söyledi.