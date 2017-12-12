Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları millî tüfeği kullanmaya başladı.

CENAZE TÖRENİNDE YOĞUN GÜVENLİK DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

KORUMALAR, MİLLÎ TÜFEĞİ İLK KEZ BUGÜN KULLANMAYA BAŞLADI

Korumaların bu önlemi sırasında Millî Piyade Tüfeği projesi kapsamında MKE tarafında üretilen yerli silah MPT-55'i ilk kez kullandıkları görüldü. Silah tasarımı ve görüntüsü ile dikkat çekti.