Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda asker ve askeri okullardan atılan 61 kişi ile öğretmen, doktor, sivil memur ve doçentin bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün ise askerlerin imamı olduğu iddia edildi. Sabah erken saatlerde parmak izi alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Öte yandan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün gizli yapılanması olduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

