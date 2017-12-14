Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın belediyedeki kadro değişim çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Tuna son olarak ise ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu'nu görevden aldı. Tahiroğlu'nun yerine ise bu göreve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın getirildi. Öte yandan Başkan Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği başkentin yeni fuar alanıyla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile akşam saatlerinde görüşme yaptı.

(Sabah)