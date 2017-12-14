Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne F Tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 11 Aralık günü dosya üzerinde yaptığı incelemede Demirtaş'ın, Diyarbakır'a getirilerek duruşmada hazır bulunmasına karar verdi. Mahkeme kararı üzerine 12 Aralık günü tutanak tutan Ederni Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri, Demirtaş'ın 'Tanınan ve bilinen bir kişi olmasının geniş bir çevreye sahip olmasını ve görev yoğunluğunun ciddi güvenlik riski oluşturduğunu', cezaevi yönetimine bildirdi. Cezaevi yönetimi de dün, Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda görev yoğunluğu nedeniyle tutuklunun sevkinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Demirtaş'ın hazır bulundurulmadığı duruşmasına avukatları katıldı. Duruşmada gelen evrakları okuyan hâkim, Diyarbakır 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Demirtaş hakkında açılan davanın da bu dosya ile birleştirildiğini söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş'ın avukatları; Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş Gökalp, Sertaç Buluttekin, Muharrem Erbey ve Abdulkadir Güleç, müvekkillerinin 14 aya yakın bir süredir tutuklu bulunduğunu, hakkında değişik mahkemelerde açılan 32 dosya bulunduğunu, ancak, doğru dürüst bir yargılama yapılamadığını savundu. Demirtaş'ın mahkemeye çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten avukatlar, Edirne Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya bizzat katılması ile ilgili istemin gelecek duruşma öncesine kadar değerlendirilmesine hükmetti. Jandarma görevlileri hakkındaki suç duyurusu isteminin reddine karar veren mahkeme, davayı erteledi.