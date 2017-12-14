Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edirne merkezli İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne'ye getirilerek sağlı kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeler için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.