Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edirne merkezli İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne'ye getirilerek sağlı kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeler için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
14.12.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında öğrenci ve esnafın da yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Edirne,fetö,
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