Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelinin çöp dahi dökmeye çıkmayarak gizlendiği evde bir milyon lira ele geçirildi. Ele geçirilen paranın, örgütün topladığı himmet paraları olduğu ortaya çıktı.

6 AY ÖNCE ATANDI

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce Konya il imamı olarak atadığı Lütfi Hüdayi Erdoğan, örgütün eğitim birimlerinde yöneticilik yapan Celal Bozkurt ile birlikte Ankara'da yakalandı. FETÖ çatı davasında yargılanan 2 sanığın, sahte kimlikle kiraladıkları dairede cep telefonu kullanmadığı, evin perdelerini açmadığı, hatta çöpleri de 3 günde bir gece yarısı dairenin önüne bırakarak gizlendikleri ortaya çıktı. Erdoğan'ın yakalandığı evde, örgüt üyelerinden bağış olarak toplanan bir milyon lira değerinde dolar, euro ve altın ele geçirildi. Zanlıların 15 yıla kadar hapsi isteniyor. (Sabah)