Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ara kararında 44 sanığın tutukluluğunun devamına, 7 sanığın ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 44 tutuklu sanık ve 6 tutuksuz sanık katıldı. 3 tutuklu kadın sanık da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tutuklu ve tutuksuz bütün sanıkların savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını açıklayarak, 43 sanığın tutukluluğunun devamını, 8 sanığın ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesini talep etti.

Sanık ve müşteki avukatların taleplerinin alındığı duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, delil durumu, kişisel halleri ve suç vasıflarının değişme ihtimali üzerine tutuklu sanıklar C.Ç., M.J., S.B., A.T., M.K., K.K. ve M.M.’nin adli kontrol tedbirleri konularak tahliye edilmesine karar verdi.

Diğer tutuklu 44 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 26, 27, 28, 29 ve 30 Mart olmak üzere 5 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle Silivri’de yapılması kararını verdi.