Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Bankası, ABD'deki Hakan Atilla davasındaki karar sonrasında açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

"BANKA HAKKINDA MALİ KARAR YOK"

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

"YAPILAN İŞLEMLER AÇIK VE ŞEFFAF"

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD'deki kumpas davasına tepki gösterildi. Bakanlık, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"New York Güney Bölgesi Savcılığı'nca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.

ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde “delillere” dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir.

Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

BOZDAĞ: BU BİR SİYASİ KUMPAS DAVASIDIR

Karara ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise "Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Hukuk mahkeme ve muhakeme siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır. Karar çok önceden verilmiş, soruşturma bu kararın ilanı için kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

HAKAN ATİLLA 6 SUÇLAMANIN 5'İNDEN MAHKUM EDİLDİ

ABD'de yaklaşık 4 haftadır görülen Hakan Atilla davasında jüri üyeleri kararını verdi. Jüri, Atilla hakkındaki 6 suçlamadan beşini kabul etti.

ABD'de görülen Mehmet Hakan Atilla davasında 12 jüri üyesi dün yeniden başlayan davada saatler süren görüşmeler sonunda karar açıklandı.

Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 suçlamadan beşi kabul edildi. Jüri yalnızca "Atilla'ya yöneltilen kara para aklama suçlamasını" reddetti.

Jüri tarafından her suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından yargıcın 11 Nisan'da duruşma yapıp Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği belirtildi.