Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 6 kişi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakıldı.