Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Siverek ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 6 kişi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakıldı.
Siverek’te DEAŞ operasyonu ile gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
11.01.2018 - 01:16 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde DEAŞ operasyonu ile gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,gözaltılar serbest,Şanlıurfa,
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