Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaya attığı birçok iddası asılsız çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni bir rezilliğe imza attı. Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Genel Kurul’un içinde bulunan muhalefet salonunu kendisine ikinci makam odası yaptığını söyledi. CHP'li Özel, 45 metrekarelik odanın fotoğraf ve görüntülerini çekerek medyaya servis etti.

Odayı gazetecilere açan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, iddiayı yalanladı. Kumbuzoğlu şunları söyledi: "Oda, oturumu yönettiği zamanlarda İsmail Kahraman ve farklı partilere mensup Meclis başkanvekillerinin dinlenmek, istişarede bulunmak için kullandığı bir yerdi. Aralık ayındaki bütçe görüşmeleri sırasında tavanda çökme yaşandı. Odayı değiştirme kararı aldık. Olay, Mecliste görev yapan kavasların kullandığı geniş oda ile oturumu yöneten başkan veya başkanvekiline tahsis edilen makam odasının yer değiştirilmesinden ibarettir. Tavanında çökme yaşanan oda tadilata alındı ve yapısı güçlendirildi. Odada bir tuvalet, lavabo ve zaman zaman mescit olarak kullanılan soyunma odası mevcut. 'Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı' şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yapmadık. Burayı sadece TBMM Başkanı değil oturumu yöneten başkanvekilleri de kullanıyor. Odanın pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks?"