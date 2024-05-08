Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürmüştü: 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2024 13:48 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 15:20 - Güncelleme:

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Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.