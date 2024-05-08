Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürmüştü: 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nden Aralık 2023'te atılan Y.K. aradan geçen 5 ay sonra silahla okula gidip, müdürün silahla ölümüne neden oldu.
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKACAK
Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler harekete geçti. Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı. Karara göre, sendikaya bağlı öğretmenler yarın ilk derse girmeyerek okullarda basın açıklaması yapacak.
Öğretmenler cuma günü ise tam gün iş bırakıp il mili eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak "Öğretmene şiddete hayır" diyecek.