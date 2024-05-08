Kaybolan adam için komandolar devrede: Dikkat çeken plaka detayı

Müge Anlı, kayıp Kaan Çam’ın peşine düştü! Saçlarından bıyık yaptı, ‘Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim’ diye dolaşıyor

Müge Anlı, kayıp Kaan Çam’ın peşine düştü! Saçlarından bıyık yaptı, ‘Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim’ diye dolaşıyor

Antalya'da 19 gün önce kaybolan 51 yaşındaki Fetullah Kaya için komandolar devreye girdi. Aramalarda Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosikleti bulunurken incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00'te evinden çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya’dan 19 gündür haber alınamıyor.

O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.

ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

19 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Fetullah Kaya’yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve sivil arama kurtarma ekipleri Zeytinada Mahallesi’nde arama çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı.

DİKKAT ÇEKEN PLAKA DETAYI

Fetullah Kaya’nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi’nde ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerin, Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Fetullah Kaya'nın yeğeni Raşit Baysal, dayısının aranması çalışmalarına yeniden başlandığını belirterek ölü ya da diri bulunmasını beklediklerini söyledi.