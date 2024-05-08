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Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de bir sürücü, sokakta uyuyan köpeği ezerek metrelerce sürükledi.  'Zeytin' isimli köpek ölürken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Mevlana Mahallesi Kuşkonmaz sokak üzerinde saat 03.30 sıralarında iddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, aracını hareket ettirdi. Bu sırada sokakta yatan köpeği ezerek metrelerce sürükledi.

Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada - 1. Resim

Ardından umursamadan yoluna devam etti. Mahallelinin 'Zeytin' ismini koyduğu köpek feci şekilde ölürken, yürekleri sızlatan görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada - 2. Resim

'ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞLAR'

Olay hakkında konuşan Berkay Kontaş isimli vatandaş, “Olay dün gece saat 3 buçuk sıralarında Zeytin’in yattığı yerde olmuş. Araç Zeytin’in üzerinden geçmiş. Köpek maalesef öldü. Zaten ezdikten sonra durup bakmıyor, ilgilenmiyor. Bir de ön teker üstünden geçtikten sonra arka teker atlayamıyor, 5 - 10 metre kadar köpeği sürüklüyor. Saat 5 buçuk sıralarında bir teyzemiz sabah namazını kıldıktan sonra köpeğin yerde yattığını görmüş. Seslenmiş seslenmiş ama cevap alamamış. Ondan sonra haber veriyor, bizim mahalledeki bir abimiz iniyor bakıyor ki köpeğin öldüğünü görüyor, köpeği kenara alıyor. Önce eceliyle öldüğünü sanmışlar. Kamera kaydına bakıldığında böyle bir durumla karşılaştığımızı gördük” dedi.

Böyle umursamazlık görülmedi! Köpeği ezerek metrelerce sürükledi: O anlar kamerada - 3. Resim

'HERKES CEZA ALMASINI İSTİYOR'

Kontaş, “Plaka ne yazık ki belli olmuyor kameraların çoğu gece görüşü olmadığı için. Sadece arabanın geçtiği görülüyor. Şikayetçi olacağız. Bu köpek 12-13 yıldır çocukluğumuzdan beri bizimle beraber büyüyen, bütün mahallenin severek baktığı bir köpekti. Mahallenin maskotuydu diyebilirim. Olayı duyan herkes üzgün, herkes kimin yaptığını öğrenmek ve cezasının almasını istiyorlar” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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