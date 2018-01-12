Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla "Halk Özel Harekâtı Derneği" hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, "Halk Özel Harekâtı Derneği" hakkında, Bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.

Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da adı geçmeyen, "Halk Özel Hareketi Derneği" adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, konu ile ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir.