Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.
Askerî gemide yangın çıktı, yaralı askerlerimiz var
13.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Foça ilçesinde askerî geminin kazan dairesinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı
Etiketler : izmir,foça,gemi,haberler,
536012 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/536012.aspx
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