Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz  Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi  askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından  taburcu edilerek birliklerine gönderildi.