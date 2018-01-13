Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.